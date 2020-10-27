الهجرة و”الكنيسة المصرية” توقعان بروتوكول تعاون لتضافر الجهود من أجل مكافحة الهجرة...

البابا تواضروس الثاني يشيد بمبادرة "مراكب النجاة" ويرحب بتعاون الكنيسة مع "الهجرة" في تنفيذها

وزيرة الهجرة: تعاون وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذ "مراكب النجاة" يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة

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وقع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والكنيسة المصرية، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي كان قد أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في منتدى شباب العالم ديسمبر 2019.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تدعم توفير الفرص للشباب دون تمييز، قائلا: "إننا نؤكد دائما في عظاتنا أن العمل عبادة، وأن الشباب عليهم السعي والاجتهاد، والرب يكلل جهودهم بالنجاح".