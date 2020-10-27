السفير الياباني يتسلق النخل بالبحيرة

تفقد سفير اليابان في القاهرة، نوكي ماساكي، إحدى مزارع الفاكهة بالنوبارية في محافظة البحيرة، وخاض تجربة تسلق النخل بمساعدة بعض الأفراد، مشيدا بمكانة مصر الزراعية، خاصة في مجال زراعة الموالح.
وأوضح السفير قائلا: «أحب شراء الفاكهة من الأكشاك أمام محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، ولكن في النوبارية يتم إنتاج الفاكهة للتصدير»، مشيرا إلى أن تلك المنطقة شاسعة وتعادل نفس مساحة بيروت، عاصمة لبنان.
ولفت إلى أن المزرعة تصدر إنتاجها لنحو 57 دولة في العالم، خاصة محاصيل الموالح أو الحمضيات، مثل العنب والنخيل والفراولة والخس، مؤكدا أنه خاض تجربة قطف البرتقال رغم أنه قبل موسمه.
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