"مستقبل وطن" ينفي بيان "تبرع مرشح بـ8 ملايين جنيه في الانتخابات"

نفى حزب مستقبل وطن صحة أحد البيانات المنسوبة للحزب على صفحات التواصل الاجتماعي، ويؤكد الحزب على عدم صدور أية بيانات منه وأن ماجاء بالبيان المنسوب للحزب هو أكاذيب ولا تمس للواقع بشئ والغرض منها التأثير على مسيرة الحزب والتشكيك في نواياه استكمالا للحملة الممنهجة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنافسين الذين يروا أن من شأن هذه الأفعال الصبيانية التأثير على موقف الحزب خلال الانتخابات.

كما ينوه الحزب إلى اعتزامه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذا البيان وضد الأشخاص الذين يفاجأ بهم الشارع السياسي من حين لآخر ببث فيديوهات تتضمن بعض الاتهامات الباطلة والافتراء على الحزب دون تقديم أية أسانيد أو أدلة لادعاءاتهم وذلك ظنا منهم أن مثل تلك الأفعال تكسبهم الشهرة والتغطية على تراجع شعبيتهم الانتخابية بين المواطنين.

وفي النهاية يثمن الحزب جهود أبناءه وكوادره خلال الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب ويدعوهم إلى مواصلة العمل والجهد لاستكمال مسيرة الحزب.

وانتشر خلال الساعات الماضية بيان عليه شعار مستقبل وطن يتضمن تبرع احد المرشحين بمبلغ 8 ملايين جنيه في الانتخابات البرلمانية الحالية.



البيان المزيف