رئيس الكنيسة الأسقفية: نقدر رسالة السماحة والسلام التي أتى بها الرسول الكريم

هنأ الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، جموع المصريين بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال المطران منير حنا في برقيته: "في هذه المناسبة نجدد تأكيدنا على الروابط الأخوية بيننا وبين المسلمين في مصر وجميع أنحاء العالم ونحن نقدر رسالة السماحة والسلام التي أتى بها الرسول الكريم".



اقرأ أيضا:



واختتم رئيس الأساقفة بقوله: "نصلي لكي يعيد الله هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الله قادة بلادنا لما فيه الخير لمصر الحبيبة".

كان صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قد هنأ في وقت سابق اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بعيد المولد النبوي الشريف".