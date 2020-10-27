رئيس الكنيسة الأسقفية: نقدر رسالة السماحة والسلام التي أتى بها الرسول الكريم

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واختتم رئيس الأساقفة بقوله: "نصلي لكي يعيد الله هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الله قادة بلادنا لما فيه الخير لمصر الحبيبة".
كان صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قد هنأ في وقت سابق اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بذكرى المولد النبوي الشريف.
وجاء في نص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بعيد المولد النبوي الشريف".
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