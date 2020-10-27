البابا يستعرض برنامج الوعي الأرثوذكسي مع لجنة لـ المجمع المقدس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه جرى خلال اللقاء عرض برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي الذي تنوي اللجنة تقديمه خلال الفترة المقبلة، ويحوي البرنامج شرحًا لبنود قانون الإيمان المسيحي.

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وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني محاضرة دار موضوعها حول مضمون قانون الإيمان المسيحي، وركز قداسته علي أهمية تقديم الموضوعات اللاهوتية بأسلوبٍ روحي بَنَّاء وبروح المحبة على اعتبار أن أهم ما في اللاهوت هو أن الله اقترب من الإنسان.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد وقع في وقت سابق اليوم مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والكنيسة المصرية، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي كان قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في منتدى شباب العالم ديسمبر 2019.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تدعم توفير الفرص للشباب دون تمييز، قائلا: "إننا نؤكد دائما في عظاتنا أن العمل عبادة، وأن الشباب عليهم السعي والاجتهاد، والرب يكلل جهودهم بالنجاح".