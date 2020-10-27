بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بالمولد النبوي الشريف

هنأ صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص التهنئة:"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بعيد المولد النبوي الشريف.

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وأضاف غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها.

كان الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قد بعث في وقت سابق اليوم برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاء في برقية رئيس الطائفة الإنجيلية:"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.