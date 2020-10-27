وفد حماس يواصل لقاءاته بالقاهرة.. ودعم مسار المصالحة والوحدة الوطنية أبرز الملفات

كشفت مصادر مصرية، أن وفدًا قياديًا رفيع المستوى من حركة "حماس" موجود القاهرة، منذ أول أمس الأحد للتباحث بشأن ملفات قطاع غزة، مع المسؤولين في مصر.

ولفتت المصادر إلى أن وفدًا بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ صالح العاروري، التقي مسؤولين مصريين، وأوضحت المصادر، أن العاروري يرافقه، خليل الحية، وحسام بدران، وعزت الرشق، أعضاء المكتب السياسي للحركة، كاشفة أن الزيارة تأخرت أيامًا عدة بسبب إصابة العاروري بفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أن سلطات الاحتلال طلبت من مصر، التدخل لوقف موجة التوتر في قطاع غزة الآخذة في التصاعد، جراء إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.

يأتي هذا في الوقت قصفت فيه طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مواقع وأراضي زراعية عدة في جنوب ووسط قطاع غزة. وادّعى الاحتلال بأنها مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس". في المقابل، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، "إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة استمرار للعدوان الذي لا يتوقف على شعبنا في كل أماكن تواجده".