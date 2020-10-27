العمل عبادة.. البابا تواضروس: الكنيسة تدعم توفير الفرص للشباب دون تمييز

وقع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والكنيسة المصرية، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي كان قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في منتدى شباب العالم ديسمبر 2019.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تدعم توفير الفرص للشباب دون تمييز، قائلا: "إننا نؤكد دائما في عظاتنا أن العمل عبادة، وأن الشباب عليهم السعي والاجتهاد، والرب يكلل جهودهم بالنجاح".

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وتابع قائلا، إنه بمقتضى البروتوكول الموقع، سيكون هناك برامج تدريبية خاصة بتنمية المهارات الفردية والأعمال الحرفية وأعمال الريادة، لافتا إلى حرص أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، في جميع محافظات الجمهورية، على تنفيذها وخاصة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية والتي تعمل بها الأسقفية حاليًا.

وأشاد البابا تواضروس الثاني بما تقوم به وزارة الهجرة من جهود كبيرة في توعية أبنائنا بالخارج، والحرص الدائم على ربطهم بالمؤسسات الدينية في مصر، وتنظيم زيارات وفود أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث لمقر الكنيسة والأزهر، ولقاء الشخصيات الدينية والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

كما رحب البابا تواضروس الثاني بتوفير المناهج التدريبية التي تقدمها وزارة الهجرة ضمن ما تقوم به أسقفية الخدمات من توعية، للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف البدائل الآمنة.

من جانبها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن توقيع البروتوكول مع الكنيسة المصرية يستهدف التعاون في تحقيق أهداف مبادرة "مراكب النجاة"، مشيرة إلى دور الكنيسة المصرية في توعية الشباب، ما يساهم في تعريف شبابنا في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بمخاطر تلك الظاهرة من خلال عقد ندوات ولقاءات توعوية مع الشباب والأمهات.

وتابعت وزيرة الهجرة أن المؤسسات الدينية لها دور بارز في التوعية من خلال الخطب أو العظات، وذلك لأن تلك المؤسسات تتمتع بمصداقية كبيرة لدى الجميع وتساعد على تحقيق الأهداف المنشودة وتحث الشباب على البحث عن الفرص البديلة الآمنة وتعلم الحرف والمهن المختلفة والتي يحتاج إليها سوق العمل.

وأضافت الوزيرة أن التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" هدفها بالأساس الحفاظ على شبابنا وتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2020، من خلال التنمية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجًا والارتقاء بكرامتهم الإنسانية.

ونوهت مكرم إلى أن وزارة الهجرة تعمل على توفير دعم واضح لشبابنا يعتمد على تغيبر الأفكار من خلال متخصصين الى جوار التوعية لرفع مستوى شبابنا الاقتصادي وتمكينهم من القيام بمشروعات.

بدوره، قال الأنبا يوليوس أسقف عام مصر القديمة وأسقف الخدمات إن الكنيسة ركن أساسي في وطنا وحريصة على المشاركة في المبادرات التي تخدم الوطن باسقفيتها الممتدة في كل انحاء المحافطات، مؤكدا أن "مراكب النجاة" في غاية الأهمية لأنها تعمل على إنقاذ شبابنا من "مراكب الموت"، وأن المرحلة الأولى سيتم توعية 4 آلاف شاب وتدريب 700 آخرين على الأعمال المهنية.

وتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية للتعاون بين الوزارة والكنيسة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، وإعداد كوادر مدربة بشكل دائم في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.