رئيس المجلس السيادي في السودان يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

غادر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الثلاثاء، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات، التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقالت مصادر بالمطار، إن رئيس المجلس السيادي في السودان غادر على متن طائرة خاصة وتم انهاء اجراءات سفره باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار ، وكان في وداعه عدد من المسئولين .

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي رحب بالفريق عبد الفتاح البرهان بالقاهرة، مشيرًا إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ومؤكدًا الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.

وأشار الرئيس خلال استقباله البرهان إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحبًا بكافة الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

من جانبه؛ أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدًا في هذا السياق بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومؤكدًا حرص السودان مصر على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.