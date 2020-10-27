القنصل العام في سيدني يشارك في حفل الإيبراشية المصرية بمناسبة عيد تجليس الأسقف

شارك السفير ياسر عابد، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في سيدني، في الحفل الذي أقامته إيبراشية سيدني أول أمس الأحد، بمناسبة العيد الثامن عشر لتجليس الأنبا "دانييل" أسقف إيبراشية سيدني وتوابعها، بحضور عدد من الشخصيات البارزة ورؤساء الجمعيات المصرية وبمشاركة كبيرة من رموز وأبناء الجالية المصرية في سيدني، فضلا عن العديد من أساقفة ورموز الكنائس الأخرى.

ألقى الأنبا "دانييل" كلمة أشاد فيها بالدور الهام الذي تقوم به القيادة السياسية في مصر، والتقدم الذي أحرزته الدولة خلال السنوات الماضية في كافة المجالات، معربًا من جهة أخرى عن تقديره للدور الذي تقوم به القنصلية العامة وحرصها الدائم على التواصل المستمر مع الجالية لمتابعة أحوالها، وكذلك تسهيل الخدمات المقدمة إلى أبنائها.

ومن جانبه، ألقى السفير ياسر عابد كلمة أشاد فيها بالدور الذي تمثله الجاليات المصرية في الخارج كجسر للتفاهم بين الثقافات المختلفة، مشيدًا بروح الإخاء والتضامن السائدة في أوساط الجالية المصرية والدور الهام الذي أصبحت تلعبه في كافة مناحي الحياة في سيدني، وبحيث أصبحت الجالية المصرية في استراليا نموذجًا يحتذى به بين الجاليات العربية في البلاد. وفي نفس السياق، استعرض السفير عابد الدور المُقدر للأنبا "دانييل" والكنيسة القبطية في التواصل مع الجالية المصرية ومساندة جهود التنمية في مصر.

في نهاية الاحتفالية، سلم الأنبا "دانييل" السفير المصري درعًا رمزيًا تقديرًا للدور الذي تقوم به القنصلية العامة وحرصها على التعاون مع الإيبراشية بما يحقق صالح الجالية المصرية في سيدني.