صور.. وزير قطاع الأعمال العام يبحث مجالات التعاون المشترك مع أوكرانيا

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا، ويفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة.





وعقدت جلسة مباحثات بين الجانبين بحضور وفد من شركة "فاش ماش" الأوكرانية، والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا، والسعى نحو تعزيز أطر التعاون، ومتابعة الأعمال المشتركة بين شركة "فاش ماش" والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومساهمتها فى أعمال التطوير.

يشار إلى أن شركة "فاش ماش" الأوكرانية تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع تجريبى فى مناجم شركة الحديد والصلب لبحث إمكانية زيادة تركيز خام الحديد فى هذه المناجم.

ووجه وفد الشركة الأوكرانية الشكر لوزارة قطاع الأعمال العام لقبول مبادرتهم الخاصة بالترويج لدى المستثمرين الأجانب، لفرص التعاون والشراكة المتاحة بشركات القابضة للصناعات المعدنية، فى ضوء علاقتهم المتميزة بعدد كبير من المستثمرين فى الخارج.

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