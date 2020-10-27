صور .. وزير الدفاع يتابع سير العمليات للقضاء على العناصر الإرهابية بسيناء

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واستمع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى عرض قرار قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، الذى تضمن شرح لكافة مراحل العمليات والجهود المبذولة، لملاحقة العناصر الإرهابية، وتضييق الخناق عليها.
كما استعرض كل من قائد الجيش الثانى والثالث الميدانيين، مراحل سير العمليات فى نطاق كل منهما، وخططهما المستمرة لتجفيف منابع الإرهاب، بالتعاون مع أهالى سيناء الشرفاء، كذلك النجاحات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.
ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه والشعب المصرى لرجال القوات المسلحة بسيناء، لما يقومون به من أعمال بطولية، ساهمت فى القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء.
كما أشاد بالنتائج المحققة لأبطال الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، وطالبهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية، والإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة التى كلفهم الشعب بها، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار فى اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائيا، والاستمرار فى تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء.
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