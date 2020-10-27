قناة وطن الإخوانية .. سقطات متتالية وجرائم سرقة واختلاس أموال

فضائح مستمرة

بالأمس القريب نشرت القناة الإرهابية فيديوهات قديمة على أنها مظاهرات تأييد للجماعة الإرهابية فى مصر، على غير الحقيقة، بل مزاعم وافتراءات، اعتادت عليها القناة المزعومة، وحولتها من مظاهرة حب للشرطة إلى مقصدها الخبيث.

حقيقة الفيديو

حقيقة الفيديو، الذى بثته القناة الإرهابية، قديم ومنشور، بتاريخ 10 سبتمبر الماضى، بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية، وسط الإسكندرية.

كان الفيديو مظاهرة فى حب الداخلية، حيث قام الأهالى، والباعة بشارع السبع بنات، بمنطقة المنشية، وسط الإسكندرية، برفع ضباط المرافق ومباحث الجمرك على الأعناق، تعبيرًا عن دعمهم للشرطة والجيش والدولة المصرية، وتكذيبا منهم لقنوات الإرهاب، والتى تأتى الجزيرة القطرية، وفيديوهاتها المفبركة، فى مقدمتهم، إضافة إلى وطن، وغيرها.

الفيديو جاء عقب اعتراض الأهالى، على حملة إزالة الإشغالات، وقيام عدد من القنوات المغرضة باستغلال الموقف، وتوجيه سهام الشر ضد الدولة المصرية.

ورفع أهالى المنطقة النقيب ياسر رجب، من شرطة المرافق، على الأعناق وأطلقوا البخور والهتافات المؤيدة للدولة المصرية والشرطة والجيش، وهو الضابط الذى ظهر فى فيديوهات يتحدث مع الباعة واستجابوا له، كما قاموا برفع المقدم خالد شمس، رئيس مباحث قسم شرطة المنشية على الأعناق أيضا.

والهدف من تلك الشائعات المغرضة، هو الحصول على الدولارات، التى تدفعها قطر وتركيا، لهدم مؤسسات الدول المصرية، ليس إلا.

فساد جديد

مؤخرًا، تم اكتشاف قضية فساد كبرى، داخل القناة الإرهابية، التى تبث سمومها من تركيا، ما يثبت أن كل من يعمل بها لا يسعون إلا إلى المال فقط.

مصدر مطلع ، كشف عن كواليس جديدة، تحدث داخل قناة "وطن" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تم إحالة مجموعة من العاملين بها للتحقيق.

وأضاف المصدر، أن القناة أحالت الإخوانى على سعد طه اللبان، المدير الإدارى والمالى للقناة، ومجموعة من العاملين إلى التحقيق بتهمة اختلاس أموال القناة.

مذيعة تحولت لرجل!

واستمرارًا لمسلسل فضائح قناة وطن الإخوانية، وفى إطار استمرار عدم المهنية والاحترافية التى تتمتع بها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية التى تبث من تركيا، واستمرارا للسقطات الإعلامية الفادحة، التى تكشف زيف هذه المنابر الهادمة، خرجت علينا الإخوانية دينا زكريا، مقدمة برنامج "من الآخر"، المعروض عبر القناة، باسم ذكر يدعى شريف منصور.

وكما يقال "ألف.. باء" قواعد تعلم المهنة، فإنه خلال خروج أى مذيع للهواء سواء لتقديم برامج أو نشرة إخبارية، يتم وضع شريط أسفل الشاشة يحمل اسم المذيع، ويكون اسم البرنامج يسار أعلى الشاشة أو أسفلها، ولكن لعدم خبرة العناصر الإخوانية التى لا تجيد إلا بث الفتنة، ونشر الشائعات، وترويج الأخبار الكاذبة، عن مصر، لم يحدث هذا مع المذيعة الإخوانية.

وخرجت مقدمة برنامج "من الآخر"، للهواء عبر قناة "وطن" تمام الساعة العاشرة و33 دقيقة، لتردد الأخبار المحبطة، والتى تصيب متابعيها بشئ من خيبة الأمل إلى جانب شعورهم بالفشل، لتقول أن نسبة الطلاق فى مصر تجاوزت المدى، وبدلاً من أن يكتب اسمها كما هو متبع ومهنى، تم وضع اسم إخوانى آخر، يقدم برنامج آخر، يدعى شريف منصور.

هذه السقطات ليست غريبة على منابر الجماعة الإرهابية، التى لا تعرف للمهنية طريقًا، أو تمتلك أدوات تأهل العاملين بها للعمل فى سوق الإعلام، فكثيرًا ما تصدر منهم هذه الأخطاء الفادحة والفجة، إضافة إلى أن ذلك يكشف عن أنهم مجرد عبيد المال قبل احتراف وتعلم قواعد المهنة.

يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التى يكشف فيها الستار عن الانحرافات المالية لأعضاء التنظيم الإرهابى، حيث نشبت خلافات شديدة بين قيادات إخوان مصر الفارين إلى تركيا، الفترة الماضية، بسبب الاختلاسات والفضائح المالية، وهى خلافات قد تعصف بالجماعة وتواجدها فى إسطنبول.

وكشف التسجيل الصوتى المسرب الفترة الماضية لحديث بين أمير بسام، القيادى بالجماعة والهارب إلى تركيا، وقيادى آخر، عن وجود اختلاسات وبذخ وإسراف بأموال الجماعة، وأموال التبرعات التى تأتى لصالح عناصرها المقيمة فى تركيا، حيث اتهم بسام محمود حسين، أمين عام الجماعة، والقيادى محمد البحيرى، وإبراهيم منير، القيادى بالتنظيم الدولى، بالتورط فيها، وظهرت معلومات جديدة تكشف تفاصيل تلك المخالفات.