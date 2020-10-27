يشمل ورش عمل وأعمالا درامية .. توقيع بروتوكول تعاون بين الأعلى للإعلام واليونسيف

أعلن الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام ، توقيع بروتوكول التعاون مع منظمة اليونسيف الدولية حول دور الإعلام في مواجهة قضايا وتحديات مشاكل الطفولة.

وقال كرم جبر خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم ، اليوم هو بداية العمل من خلال توقيع بروتوكول مع منظمة اليونسيف الدولية لحماية حقوق الطفل المصرى ودور الإعلام في مواجهة قضايا وتحديات مشاكل الطفولة.

واضاف جبر سيتم عقد ورش عمل وسيشارك فيها برلمانيين واعضاء من مجلس الشيوخ وجهاز تنظيم الاتصالات وغرف التجارة والشركات المعنية ، مشيرا الى ان كل ورشة يشترك فيها ١٠٠ مشارك منهم صحفيين واعلاميين .

واشار جبر الى انه سيتم طباعة مدونة سلوك الاسرة باللغة العربية والإنجليزية كما سيكون هناك ميزانية كبيرة لهذا المشروع ، مشيرا الى انه سيتم اطلاق ابحاث بالجامعات لتقديم الابحاث الخاصة بقضايا الطفل .

وتابع ان هذا العمل يحتوى ايضا على ورش متعلقة بالطفل والاعمال الفنية من مسلسلات ، وذلك لتربية وتنشأة الطفل المصرى ، كما سيتم العمل على الابحاث وانتاجها دراميا ، والاعمال الفنية والدرامية من اجل حماية حقوق الاطفال وفقا لما هو معمول به فى الدول الكبرى ، كما سيتم نشر ثقافة احترام صاحب السيادة الطفل فى مختلف المدارس والنوادى ، مشيرا الي أنه لكى ننظر الى مستقبل مصر بعد ٢٠ عام اذا يجب البدء فى الاهتمام بتنشأة الطفل.