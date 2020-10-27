رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية في اجتماع مع وزيرة الثقافة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حيث استعرض أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، والجهود المبذولة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية الصادرة للوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الثقافة في النهوض بالوعي والفكر من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة ما أنجزته الوزارة فيما يتعلق بالتكليف الرئاسي بشأن مراجعة كافة الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، حيث أشارت إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات باستخدام نظم المعلومات الجغرافيGIS وهو ما ساعد في تبسيط إجراءات عمليات البحث داخل جداول البيانات وسهل عرض النتائج والإجراءات الحسابية، ورقمنة ملكية مستندات ملكية العقارات من خلال استحداث أرشيف إلكتروني، وإنشاء نظام GIS الإلكتروني لتدشين خريطة ثقافية على شبكة الانترنت تتضمن جميع الأنشطة الثقافية والفنية في مختلف محافظات مصر، كما أن قاعدة البيانات تمكن من معرفة الجهة التابع لها العقار واسم العقار وعنوانه ووصف المبنى وعدد الأدوار وسند الملكية.

كما عرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم التوزيع الجغرافي للعقارات التابعة لوزارة الثقافة، حيث بلغ إجماليها على مستوى المحافظات 887 موقعا، و65 قطعة أرض من الأراضي المملوكة للوزارة، كما تطرقت إلى المواقع التي تم افتتاحها منذ يناير 2020، حيث تم افتتاح 8 مواقع ثقافية في 6 محافظات من بينها إنشاءات جديدة أو رفع كفاءة وإعادة تطوير مبان بتكلفة مالية قدرها 372.490 مليون جنيه، لافتة إلى أن هذه المنشآت الثقافية تشمل: منفذ بيع هيئة الكتاب بالإسماعيلية، وقصر ثقافة توشكى، وقصر ثقافة حاجر العديسات، وبيت ثقافة كوم الحاصل، ومسرح ليسيه الحرية، ومقر الرقابة على المصنفات الفنية، وقصر ثقافة الأسمرات، ومنفذ بيع هيئة الكتاب بعين شمس.

وأضافت الوزيرة أنه من المستهدف افتتاح 19 مشروعا ثفافيا في 11 محافظة بتكلفة مالية قدرها مليار و 132 مليون جنيه حتى شهر يونيو 2021.

وفيما يتعلق بالتكليف الرئاسي الخاص بالاستغلال الأمثل لأصول وزارة الثقافة، أوضحت الوزيرة أنه يتم استغلال أصول وزارة الثقافة وفق طبيعة عملها في النشاط الثقافي والعمل على بناء الإنسان المصري من خلال الاستثمار في عقول البشر، من أجل خلق مجتمع متحضر يحافظ على عاداته وتقاليده، لافتة إلى أن ذلك يتم من خلال تأجير المواقع الثقافية للمجتمع المدني الذي يقدم الخدمات الثقافية للمجتمع.