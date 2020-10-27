ممثل اليونيسيف: بدء العمل لتفعيل كود الطفل فى الإعلام المصرى

أعرب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر جيرمي هوبكنز، عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، حول دور الإعلام فى مواجهة قضايا وتحديات مشاكل الطفولة، مشيرا إلى أهمية بدء تنفيذ خطة العمل الثانوية المتعلقة بـ كود الطفل في الاعلام المصري ، وتفعيل مدونة السلوك ، التي تم تطويرها بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي للطفولة والامومة .
وأضاف أنه سيتم في إطار البروتوكول إنتاج محتوى إعلامي يخص الاطفال، وكيفية تغطية الاخبار التي تخص الاطفال، وسوف يتم تدريب الإعلاميين، على هذه الاتفاقية، لكي نساعد ونحمي الاطفال.
ووجه جيرمي الشكر للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام الذي يقوم بحماية الأطفال، عن طريق وسائل الاعلام المصرية.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للإعلام وقع اليوم بروتوكول تعاون مع منظمة اليونسيف، بمقر المجلس في ماسبيرو ، وشارك في توقيع البروتوكول ، كرم جبر رئيس المجلس الاعلي للاعلام ، و جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف.
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