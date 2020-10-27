وزيرة الثقافة: النواب وافق على جائزة الدولة للمبدع الصغير بمكافاة ٢٠٠ ألف جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حيث استعرض أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، والجهود المبذولة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية الصادرة للوزارة.

استعرضت الوزيرة جهود الوزارة لتنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بدراسة صياغة تشريع يتيح الحق في نشر أعمال المبدعين صغار السن، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون تقدمت به وزارة الثقافة لاستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحد أدنى، لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا لمن لم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الفنون والثقافة.

ومن ضمن التكليفات الرئاسية لوزارة الثقافة أيضا التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة، وإعداد خطة شاملة لرؤية واضحة لآلية نشر الأفكار الصحيحة والآثار السلبية المترتبة على الفكر المتطرف، وفي هذا السياق، قالت وزيرة الثقافة إنه تم تنفيذ وطباعة سلسلة رؤية والتي تحتوي على 20 إصدارا لكتب توعوية؛ تهدف إلى رفع الوي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، وتم إتاحتها عبر الانترنت ضمن مبادرة "الثقافة بين أيديك".

وأضافت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن الوزارة قامت بزيارة ميدانية لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الثقافة والفنون حيث تم الاطلاع على الموقف الحالي لتلك المنشآت، كما تم وضع تصور للعرض المتحفي الخاص بمدينة الفنون، وذلك تنفيذا لتكليف رئاسي للوزارة في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، عرضت الوزيرة إجراءات مواجهة فيروس "كورونا" التي اتخذتها الوزارة وكذا إجراءات استعادة النشاط الثقافي، حيث اتجهت الوزارة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي استهدفت في المقام الأول تخفيف تأثيرات فيروس كورونا، ولتنفيذ ذلك عملت الوزارة على ثلاثة محاور يعتمد المحور الأول على استغلال فترة التوقف من أجل عملية التعقيم ورفع كفاءة عدد من المواقع الثقافية، حيث تمكنت الوزارة من رفع كفاءة 49 موقعا ثقافيا، بتكلفة تزيد على 28 مليون جنيه، ويرتكز المحور الثاني على التوعية بمخاطر انتشار الفيروس وتطويع التكنولوجيا لخدمة الصناعة الثقافية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة على مستوى المحافظات، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بإطلاق المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك" من خلال بث كنوز الإبداع المصري على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب والموقع الرسمي للوزارة، أما المحور الثالث فيقوم على الترتيب ووضع الخطط التنفيذية لاستعادة النشاط الثقافي بصورة تدريجية، حيث تم تشييد 3 مسارح مكشوفة في الهواء الطلق، وتفعيل نظام الحجز الإلكتروني في كافة المواقع الثقافية، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات وفريق للأزمات حال ورود أي شكاوى.

واستعرضت الوزيرة أهم الفعاليات التي تمت بعد عودة النشاط الثقافي والتي تضمنت فعاليات للأطفال والشباب وإقامة عدد من المهرجانات التي تسهم في الترويج السياحي لمصر بقوة، فضلا عن قيام الوزارة بتنظيم أنشطة معارض الكتاب والفنون التشكيلية في القاهرة والمسابقات إلى جانب عدد من المسابقات الفكرية والإبداعية.

واختتمت الوزيرة ما عرضته بالإشارة إلى قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات الثقافية خلال الفترة الماضية والتي تضمنت المسارح المتنقلة ومشروع "ذاكرة المدينة" وبنك المعرفة، ولجنة تكافؤ الفرص، فضلا عن تشكيل اللجنة العليا لإدارة التراث الثقافي اللامادي.