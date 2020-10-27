شكرى يشارك فى اجتماع جنوب إفريقيا حول إعادة مفاوضات سد النهضة

يشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، فى الاجتماع الوزارى الذى دعت إليه جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى لوزراء الخارجية والموارد المائية فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا بهدف إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة التى كانت قد توقفت منذ نهاية شهر أغسطس الماضى.





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