صور- برعاية الصحة والتضامن.. منتدى المرأة المصرية يكرم شيماء عليبة

وبحسب بيان، اليوم، أقيم المنتدى تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وحضور أكثر من نائبة وزير وعدد كبير من سيدات المجتمع.

شاركت عليبة، كمتحدث رسمى بالجلسة الثالثة عن دور المرأة وأهميته، مؤكدة أن القناعة أهم عوامل النجاح، وأن المرأة عنصر فعال ومُنتج وتقدم المجتمع منتج من صنعها فى صوره أبطال يتم تخرجهم من الجيش والشرطة والكليات على مستوى كل القطاعات.

وأشارت إلى دور المرأة فى أزمة كورونا، مؤكدة أنها كانت الدرع الأول لحماية أفراد الأسرة، مشددة على أن الدولة أعطت للمرأة الفرص ودعمتها للمشاركة بكل قطاعات الدولة وهو ما ساهم فى المشاركة الحقيقية.

وأوضحت أن نجاح المرأة فى العمل له دور إيجابى على الأسرة، ويقلل من الخلافات الأسرية ويحد من فراغ المرأة ويزيد من ثقتها فى نفسها، منوهة إلى أنها نجحت فى تحقيق التوازن بين خدمة أبنائها وعملها ودراساتها وعملها المجتمعى.

ولفتت إلى أن المثابرة والإرادة وراء نجاحها فى حياتها لتصبح أول مقاول بنت ورائدة من رائدات الأعمال فى مصر، منوهة إلى أنها بدأت العمل فى سن 19 عامًا، وأن لديها طموحات وأحلام لم تتحقق بعد.

جاء على رأس الحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة و الآثار، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى للمسؤولية الاجتماعى، ونرمين شهاب رئيسة التسويق والاستدامة وإيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء .

شمل المنتدى 5 جلسات متتالية عن المرأة المصرية ودعمها الصحى والمعنوى والمسئولية المجتمعية من الكيانات والمؤسسات والشركات لدعم نساء مصر فى كل المحافظات.