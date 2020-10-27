جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تُحيي الليلة المحمدية بدروس العلم والإنشاد الديني

احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، وهو احتفال سنوي تعقده الجامعة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وصرح الدكتور أنس عطية الفقي، عميد المتطلبات الجامعية ومدير مركز تحقيق التراث العربي بجامعة مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الحفل تم تنظيمة في حديقة الجامعة حرصا علي التباعد الاجتماعي بين الحضور، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال الاحتفال أعلن الدكتور أنس عطية الفقي عن مسابقة «نبي الرحمة»، وهي مسابقة يمكن لجميع طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والعاملين المشاركة فيها، وهي بدعم ورعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، الذي رصد جوائز قيمة للفائزين بمسابقة "نبي الرحمة".

وحضر الحفل عدد من قيادات الجامعة من بينهم الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون تعليم الطلاب، واللواء طارق عطية مدير عام العلاقات العامة بالجامعة، واللواء كمال عبد الله مدير عام أمن الجامعة، كما حضر الاحتفال عدد من علماء الأزهر الشريف، ومن بينهم محمد إبراهيم عبد الباعث، والدكتور مجدي محمد عاشور، والدكتور عمرو الورداني.

وأحيت فرقة «الحضرة» للإنشاد الديني، الليلة بعدد من الأناشيد الدينية والمدائح النبوية وهو الأمر النابع من حرص الجامعة علي ترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة وتوسيع دائرة البحث العلمي، بما يدعم الثقافة العامة، وشهد الحفل مجموعة من أشهر الأناشيد والابتهالات الدينية لفرقة الحضرة ومنها: «مدد يا سيد، جزاك الله يا مختار عنا، يارب صلى على الراقي إلى الرتب وغيرها من الابتهالات الدينية والأذكار».