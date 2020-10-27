الخارجية: التفاوض من أجل اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لوزراء الخارجية والموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بهدف إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة التي كانت قد توقفت منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.
وتأتي مشاركة وزير الخارجية في هذا الاجتماع تأكيدًا لاستعداد مصر للانخراط في مفاوضات فعالة وجادة بين الدول الثلاث من أجل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة والتي وجهت الدول الثلاث بالتفاوض من أجل إبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالحها المشتركة ويؤمن حقوقها المائية.
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