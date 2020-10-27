وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير التشيك التعاون فى مجالات التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير جان فولك سفير التشيك بالقاهرة ، لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجالات التصنيع الحربي والمدني ، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي .

ورحب الوزير بالسفير، وأعرب عن عمق التعاون المثمر بين الجانبين فى العديد من المجالات ، واستعرض الوزير أهم مستجدات التعاون القائمة بين الطرفين فى مجالات ( تصنيع الأسلحة والذخيرة ، خراطيش الصيد ، محطات معالجة مياه الصرف الصحى ، ماكينات CNC، خطوط السباكة والدرفلة ، المكابس الهيدروليك) بالتعاون مع العديد من الشركات التشيكية .

وأكد الوزير "مرسي" أن نجاح التعاون بين الشركات التشيكية وشركات الإنتاج الحربي يعزز من رغبته فى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستفادة من خبرة الشركات التشيكية فى تطوير خطوط الإنتاج والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا فى العديد من مجالات التصنيع الحربي والمدني.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي الدعوة إلى الشركات التشيكية لزيارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها التابعة لتحديد المجالات التى يمكن التعاون خلالها فى الفترة المقبلة ، كما وجه الدعوة للسفير جان فولك لمشاركة الشركات التشيكية في معرض EDEX القادم .

من جانبه أعرب السفير جان فولك – سفير التشيك بالقاهرة ، عن رغبة الشركات التشيكية فى تعزيز مجالات التعاون مع شركات الإنتاج الحربي بعد نجاح التعاون المثمر مع العديد من الشركات التشيكية مثل شركة (CZ ، تسلا ، سيجما – إنفست – Zelearny - HI press ) وغيرها من الشركات ، الأمر الذى يعزز من ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون على الصعيدين الحربي والمدني .

وصرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربيمحمد عيد بكر أن هذا اللقاء يعكس قوة العلاقات بين الطرفين ، وأن الفترة القادمة ستشهد تطور ملحوظ فى التعاون بينهما ، الأمر الذى يتماشي مع سياسة وزارة الإنتاج الحربي للتكامل مع الشركات العالمية والمصرية لتوطين ونقل تكنولوجيا التصنيع لديها فى مختلف المجالات .