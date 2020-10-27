الديهي: بروتوكول اليونيسيف يعكس الجهد المبذول من الأعلى للإعلام لحماية الطفل المصرى

قال الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الاعلى للاعلام، ان بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، جاء نتيجة فترة عمل جبارة بين المجلس ومنظمة اليونسيف، موضحا أن هذا يعبر عن مدى الجهد المبذول في المجلس الاعلى للإعلام لحماية الطفل المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده اليوم كرم جبر رئيس المجلس الاعلى للاعلام ، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف في مصر، لتوقيع البروتوكول بين المجلس مع منظمة اليونسيف.

وأضاف الديهي، أن هدف هذا الاتفاق هو تقديم محتوى إعلامي يتناسب مع الطفل المصري وفقا للمعايير الدولية، وسوف يتم عمل ورش عمل وتدريب للاعلاميين والصحفيين، كي يتم تقديم محتوي اعلامي يتناسب مع الاطفال.

وأوضح الديهي، أن من أهداف هذا الاتفاق أيضا تقديم محتوي اعلامي يتناسب مع الطفل المصري وفقا للمعايير الدولية، وسوف يتم تنظيم ورش عمل وتدريب للاعلاميين والصحفيين، كي يتم تقديم محتوى إعلامي يتناسب مع الأطفال.

وتابع الديهي، أن أهم شيء فى العملية الإعلامية المساعدة فى تنفيذ ذلك من خلال إعلام يليق بالطفل، موضحا ان ذلك يحتاج الى تدريب الصحفيين والإعلاميين خلال الفترة القادمة من خلال برنامج زمنى سيحدده المجلس.

وقدم الديهي التهنئة إلي الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وصالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجميع أعضاء المجلس علي هذا الجهد الكبير

يشار إلى أن المجلس الاعلي للاعلام وقع اليوم بروتوكول تعاون مع منظمة اليونسيف، بمقر المجلس في ماسبيرو ، وشارك في توقيع البروتوكول ، كرم جبر رئيس المجلس الاعلي للاعلام ، و جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف في مصر.