نجيب ساويرس: حان وقت التخلص من أردوغان

وجاءت التغريدة كالاتي : حان وقت التخلص من أردوغان !!

وسجلت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، أدنى هبوط لها على الإطلاق أمام الدولارالذي تجاوز 8.19 ليرات، وذلك بعد تصريحات استفزازية من الرئيس أردوغان، أبدى فيها عدم اهتمامه بالتهديدات الأمريكية.

يأتي هذا التراجع بعد خسائر أمس الاثنين حيث شهدت الليرة أيضا تراجعا قياسيا جديدا إلى مستوى 8 ليرات أمام الدولار، بعد تصريحات حماسية من أردوغان، أبدى فيها عدم اهتمامه بالتهديدات الأمريكية.

جاء التراجع القياسي لليرة عقب تحدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بعدما لوّحت بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا لاختبارها صواريخ إس 400 الروسية.

كان أردوغان قال في كلمة ألقاها يوم الأحد "مهما كانت عقوباتكم فلا تترددوا في تطبيقها.. إنهم يطالبوننا بإعادة صواريخ إس 400. نحن لسنا دولة قبلية، بل نحن تركيا"، وذلك بعدما هددت أصوات في الولايات المتحدة برد انتقامي اقتصادي وسياسي محتمل ضد تركيا لتسلمها من روسيا صواريخ الدفاع الجوي الذي لا يتلائم مع منظومة الدفاع الأطلسية القائمة في تركيا العضو في حلف الناتو، بحسب صحيفة زمان التركية المعارضة

وسبق أن أبعدت واشنطن أنقرة من برنامج لتطوير وشراء طائرة مقاتلة من طراز F-35 للسبب ذاته.

واعتبر المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان أن اختبار تركيا لمنظومة الدفاع الروسية “لا يتوافق مع التزامات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”، مضيفًا بقوله: “تدين وزارة الدفاع الأمريكية بأشد العبارات الممكنة اختبار تركيا في 16 أكتوبر لمنظومة الدفاع الجوي إس 400 وهو اختبار أكده الرئيس أردوغان نفسه”.