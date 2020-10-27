القباج : دعم مليون طالب مدرسى إضافى من الأسر خارج برنامج تكافل

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم فى برامج الدعم النقدى، وذوى الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفنى ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذا التخصيص يتضمن دعم مليون طالب مدرسى من الأسر التى تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالى عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع.

وأوضحت القباج أن الرئيس وجه بالمساهمة فى تكاليف التعليم المجتمعى بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهنى للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم.

وفيما يتعلق بالحضانات، أشارت الوزيرة إلى أن الرئيس وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف و300 حضانة غير مرخصة وترخيصها مؤقتاً لحين تسوية أوضاعها من خلال لجنة وطنية برئاسة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت القباج أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر - 4 سنوات يبلغ 12 مليون و480 ألفا و590 طفلا وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة 32% من إجمالى الأطفال "صفر- 18"، كما أن عدد الأطفال المسجلين فى دور الحضانة 980،423 طفلًا بنسبة تغطية تصل إلى 8٪؜، بالإضافة إلى أن نسبة الأطفال المسجلين فى فئة الطفولة المبكرة بالمدارس من 4-6 سنوات تصل إلى 30٪، موضحة أن هذه الأرقام تكشف عن فجوة كبيرة بين الأطفال المسجلين فى التعليم الابتدائى والمسجلين فى التعليم قبل المدرسى "دور الحضانة وحدائق الروضة".

وذكرت الوزيرة أن خطة الوزارة تتضمن تفعيل اللجنة القومية التى تم تشكيلها ومراجعة اللائحة المُنظِمة لعمل الحضانات، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الحضانات الخاصة والأهلية غير المرخصة من خلال حصر الحضانات ميدانياً، وميكنة المنظومة بالكامل، بالإضافة إلى تصنيف كفاءة عمل الحضانات طبقاً لمعايير الجودة، ومدى كفايتها قياساً بعدد الأطفال فى الفئة العمرية ذات الصلة، وتوفير متطلبات التأمين والدفاع المدنى، كما سيتم تنظيم حوافز ضريبية تصاعدية وأسعار إمتيازية فى الكهرباء والغاز والمياه لحضانات المناطق الفقيرة والنائية.