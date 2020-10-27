فيديو .. قصر ثقافة الفيوم يحتفل بالمولد النبوى بحضور المحافظ ومستشار المفتى

حضر الفعالية الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، واللواء ثروت المحلاوى مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالفيوم، ورئيس فرع الأمن القومى بالفيوم، والدكتور جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافى، والدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والقمص أنجليوس ثابت ممثل مطرانية الفيوم، والشيخ رمضان عبد النبى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعاهد الأزهرية بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ورجال الأزهر والأوقاف وحشد من الموطنين.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى وآيات من الذكر الحكيم، وتخلل الحفل قصائد شعرية، وفقرات للإنشاد الدينى، والابتهالات والمدائح النبوية، والموشحات، لفرقة الإنشاد الدينى لفرع ثقافة الفيوم.

وخلال الحفل، قدم رجال الدين الإسلامى والمسيحى كلمات عبر فيها كل طرف عن حبه للآخر، وأنهما نسيج واحد لوطن واحد، ولن يستطيع كائن من كان أن يغير من تلك العلاقة الطيبة بينهما.

وهنأ محافظ الفيوم الشعب المصرى عامة، وأبناء وأهالى الفيوم خاصة، بحلول الذكرى العطرة لمولد الهدى ونور البشرية سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه.

وخلال كلمته، أعرب المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، عن شكره لمحافظ الفيوم على تلك الدعوة الكريمة، موضحاً أن الرسول الكريم جاء لهداية البشرية، ونظم العلاقة بين المسلمين بعضهم البعض وبين المسلمين وغيرهم، داعياً إلى مكارم الأخلاق والمبادئ والقيم الطيبة، وتحمل المسؤولية والعطاء، لافتاً إلى أهمية إقتداء الشباب برسول الله صلى الله عليه وسلم والسعى لطلب الرزق، والاجتهاد فى طلب العلم، وعمارة الكون وتزكية النفس وخدمة المجتمع، مؤكداً أن الصدق والأمانة أساسان أصيلان لبناء الأمم، وعلى كل مسلم أن ينقل الصورة الإيجابية لديننا الحنيف قدر المستطاع لغير المسلمين فى شتى بقاع الأرض.

وفى السياق نفسه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، جوانب من حياة الرسول الكريم، وكيفية مواجهته للأزمات، وصبره على الإيذاء، وتحمله المتاعب فى سبيل نشر دعوته.

ومن جهته، هنأ ممثل مطرانية الفيوم جموع المسلمين بذكرى المولد النبوى الشريف، لافتاً إلى أن كل الأديان جاءت لنشر فضائل المحبة والتسامح والرحمة والتعاون، ورفض كل أشكال الإساءة لأى إنسان، مؤكداً على التعايش من خلال التعاون المتبادل بين المسلمين والمسيحيين ورفض أى لون من ألوان التطرف.

وفى نهاية الحفل، سلم محافظ الفيوم درع المحافظة للمستشار العلمى لمفتى الجمهورية، تقديراً لدوره فى نشر الدين الوسطى الصحيح، وعلى هامش الاحتفالية تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، معرض الفنون التشكيلية بقاعة العرض بقصر الثقافة.