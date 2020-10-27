صور .. اللجنة المالية تسلم تقريرها النهائى لرئيس مجلس الشيوخ

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وشهد اللقاء تسلم عبدالرازق تقريرًا متكاملًا عن جميع الإجراءات التى اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها فى جميع القطاعات.
وضم الوفد أعضاء اللجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، فضلا عن المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثل وزارة المالية.
ووجه رئيس مجلس الشيوخ، الشكر للجنة الإدارية والمالية، على أدائها الفترة الماضية ودورها المنوط بها فى ضوء قانون المجلس.
يٌشار إلى أن المادة الثالثة من مواد الإصدار بالقانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، أقرت تشكيل لجنة برئاسة الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أمين عام مجلس النواب، ممثل عن المالية، تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل المكتب.
كما اختصت هذه اللجنة، بفحص الطلبات المقدمة من العاملين بمجلس النواب، السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة فى النقل إلى مجلس الشيوخ، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى المجلس، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التى تحددها.
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