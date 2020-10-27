البابا تواضروس لشباب الدارسين بالخارج : عليكم أن تفخروا بمصر

جاء اللقاء فى إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" الذى تنظمها وزارة الهجرة، تماشيا مع رؤية مصر لدمج شبابها فى عمليات التنمية المستدامة، لمساعدة وطنهم بتخصصات دراستهم، وتنظيم زيارات ميدانية لهم إلى المشروعات القومية والجامعات المصرية، لتعريفهم بما يحدث من طفرة فى التعليم العالى بمصر، والرموز الدينية، ومعرفة ما يجرى على أرضها من تنمية، وحتى يتعرف الوفد على طبيعة الأوضاع الداخلية فى مصر وما يواجهه هذا البلد من تحديات ومخاطر فى المرحلة الراهنة، وإعلامهم بفرص التعليم بمصر أيضا.

وأعرب البابا عن سعادته بهذا اللقاء، وتابع: "أوجه خالص التحية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على حرصها الدائم لجمع شبابنا فى الخارج، فقد كانت هذه أحد الأحلام التى نسعى لتحقيقها، وكان هذا الحلم يقف أمامه عقبات كثيرة ولكن اليوم بفضل الصلوات الكثيرة وجهد وزيرة الهجرة سمح الله لهذا الحلم أن يتحقق".

وأكد قداسته أن الكنيسة فى امتدادها تعمل كأنها "أم" تبحث عن أبنائها، ومصر هى سيدة الحضارة وهى التى قدمت الحضارة للعالم كله ومن هذه الحضارة كانت الحضارة المسيحية ممثلة فى الكنيسة المصرية الوطنية، ولذلك لنا الفخر ليس فى مصر فقط بل فى كل العالم بالكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية بتاريخها، بإيمانها بتراثها بقديسينها وبألحانها.

وتابع : "كل بلاد العالم فى يد الله ولكن مصر فى قلب الله، فمصر هى التى احتضنت العائلة المقدسة والتى حظيت بالتاريخ الدينى العظيم ومصر لها هذا العمق فى الزمان وفى التاريخ وفى الجغرافيا ولها العمق فى الحضارة ولذلك نحن نفتخر بها كثيرًا، ففى مصر بركة خاصة نسميها الأراضى المقدسة مثل فلسطين التى ولد بها المسيح، مصر التى تهتم بالشباب ونرى الحكومة هنا فى مصر تهتم بالشباب كثيرًا".

ومن جانبها، قدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر لقداسة البابا على استقباله للوفد من شباب الدارسين بالخارج، لافتة أن الشباب المصرى سواء بالداخل أو بالخارج يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة ليكون قادرا على تحمل المسؤولية فى المستقبل.

وأضافت وزيرة الهجرة أن ما يحدث فى مصر من تنمية يجب أن نسلط عليه الضوء فيجب أن نسلط الضوء على الإيجابيات التى تحدث فى مصر، وعلى سبيل المثال ملف أزمة العالقين وكانت وزارة الهجرة جزءً من إدارة هذا الملف وكان لدينا أكثر من 100 مصرى من المسلمين والمسيحيين عالقين فى كينيا وأنها تواصلت مع قداسة البابا لإصدار توجيهاته لاستضافة الكنيسة هناك لهم، لأنه لا يوجد جالية مصرية هناك، مشيرة إلى أننا شعب واحد وهذا كفيل بالقضاء على الأفكار المتطرفة كما أن ما حدث دليل على التلاحم والمحبة بين الشعب المصرى بكل أطيافه وهذا ما جعل مصر حتى الآن واقفه على قدميها وسط كل هذه التحديات.

وتابعت: "جميعنا سمعنا مقولة البابا تواضروس "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" وهذه المقولة كانت كفيلة للقضاء على قضايا التطرف فى وقت كان هناك هجوم على الكنائس فى مصر"، مؤكدة أن هذه الدولة محمية من الله فى ظل كافة التحديات التى تواجهها.

وأضافت أن لقاء قداسة البابا فرصة لتعريف شبابنا الدارسين بالخارج بدور الكنيسة المصرية فهى منبر للوسطية والاعتدال ليس فى مصر وحدها، ولكن فى العالم كله، مؤكدة أن الكنيسة مشهود لها دائمًا بالوطنية وتقف مع الوطن فى كافة المواقف.

وخلال اللقاء تم فتح باب الحوار بين قداسة البابا تواضروس الثانى والوفد الشبابى، وتم التطرق خلاله إلى العديد من الموضوعات ودور الكنيسة المصرية فى تجديد الخطاب الدينى لمواجهة الأفكار المتطرفة.

ووجه البابا تواضروس الثانى عددا من النصائح للوفد الشبابى قائلًا: الشخصية المصرية لا تعرف العنف، ونأخذ من نهر النيل روح العبادة ونحن مصريين مسيحيين متدينين ومسلمين متدينين ولكن تدين هادئ بدون عنف ووجودنا بجانب بعض والعيش بجانب بعض جعل بيننا وحدة وطنية، فمصر بها وحدة وطنية طبيعية خلقها الله بداخلنا وهذه هى طبيعة مصر.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم البالغة بلقاء البابا، ووجهوا الشكر لوزيرة الهجرة على إتاحة الفرصة لعقد هذا اللقاء.

وتدعو وزارة الهجرة شباب المصريين الدارسين بالخارج، المتواجدين حاليًا فى مصر أو القادمين إليها قريبًا، لتسجيل بياناتهم للالتحاق ببرنامج الوزارة والمشاركة فى أنشطته وفعالياته المختلفة، للتسجيل اضغط على الرابط التالى: https://forms.gle/ KrPNCkf9uC7fWdLg8