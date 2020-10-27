تعرف على حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس على مدار 48 ساعة القادمة بداء من غدٍ الأربعاء وحتى الخميس القادم، حيث تصل نسبة الرطوبة 75 إلى 80 % على القاهرة والوجه البحرى، وتنخفض على محافظات الصعيد لـ50 إلى 30 %، وتصل إلى 85 %على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وتوقع خبراء هيئة الارصاد أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة ، مع ظهور شبورة مائية صباحا.

ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة مع ظهور شبورة مائية صباحا.

ويسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل ليلا والرياح معتدلة ، ويكون الطقس مائل للحرارة شمالا حار نهارا جنوبا على محافظات الصعيد مائل للبرودة الى معتدل ليلا ، والرياح معتدلة.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25.

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