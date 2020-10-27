أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم أنه تقرر وقوف قطار رقم 976 مكيف القاهرة / الأقصر وقطار رقم 977 مكيف الأقصر/القاهرة في محطة أبوتشت وذلك اعتبارًا من 15 / 11 / 2020.

وتواصل هيئة السكك الحديدية، اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد تدرج محطة أبو تشت ضمن نقاط التوقف لقطارين مكيفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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