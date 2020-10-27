حسن ضوة: هناك 3 ملفات في أولوياتي وسيتم ترجمتها تحت القبة هي العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة و الشباب

استعرض المهندس حسن ضوه مرشح مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن دائرة منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، برنامجه الانتخابي قائلا: "يوجد 3 ملفات تحظى باهتمام كبير وسيتم ترجمة ذلك تحت القبة، تتمثل في العدالة الاجتماعية، تمكين المرأة، بالإضافة لملف الشباب".

وتابع مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "تمكين المرأة في المقام الأول من أهم وأبرز الموضوعات، فقد بدأت القيادة السياسية هذا الأمر منذ اللحظة الأولى، وبالفعل هناك العديد من النتائج على أرض الواقع، ونطمع في الزيادة، حيث أن وجود المرأة بكثافة على مستوى أكبر في الهيئات والمؤسسات ينعكس على المجتمع بشكل عام، بالإضافة للمطالبة بعمل مشروعات خاصة بها وتمكينها سياسيا واجتماعيا بصورة أكبر".

وأوضح ضوه، أن ملف الشباب الذى يعد المحور الثاني في البرنامج الانتخابي قائم على عقد مؤتمرات توظيف شهريا، وتكوين شركات مساهمة صغيرة لهم، تبدأ من 100 جنيه للسهم بالتعاون مع أحد البنوك أو الصناديق الأهلية كل مجموعة يكونوا شركة للتعاقد مجانا مع من أجل إنشاء شركة خاصة بهم، بالإضافة لتمويل غير القادرين والمتعثرين، إلى جانب مساعدتهم في التسويق والتمويل.

واستكمل حسن ضوه، أن ملف الرياضة من أهم المشروعات التي تحظى باهتمام، خلال الفترة الأخيرة تم عقد ما يقرب من 120 دوره، وعلى مدار الخمس سنوات المقبلة مستهدف الوصول لـ 1000 دورة رياضية في القرى والعزب والنجوع، وسيتم السعي لن يكون في كل قرية مركز شباب، بالإضافة للاتفاق مع اتحاد كرة السرعة لتفعيل هذه اللعبة في كل حى، ومسابقات في كافة الألعاب الفردية، وتبني الموهوبين في مختلف المجالات والقطاعات، حتى يكون في كل عام 10 او 15 عالم صغير يكون نواة لعالم كبير مثل أحمد زويل.

واستكمل: "سيتم التركيز على تنظيم المزيد من القوافل الطبية وعلى وجه التحديد استهداف الأماكن النائية والبعيدة، وسيكون بها كافة التخصصات، إلى جانب دور الدولة، وملف التعليم فالدولة تبذل خطوات كبيرة في هذا الصدد، وسيتم بحث بعض الملفات منها التطوير وعقد دورات تدريبية وبحث ملف الكثافة الطلابية، مؤكدا أنه عقد جلسات حوار مجتمعى للتشريعات التي تتعلق بالمواطن من أهم وأبرز الموضوعات التي سيطرحها تحت القبة.