إغلاق محطات مترو شارع الشانزليزيه بباريس وسط انتشار أمنى

ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم إغلاق محطات مترو شارع الشانزليزيه وسط باريس وسط انتشار أمني كبير.

وفى وقت سابق نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مراسلها تأكيده إخلاء محيط قوس النصر بباريس بعد بلاغ بوجود قنبلة.

وقبلها أطلقت الشرطة الفرنسية تحذيرًا حول تهديد إرهابى عالى المستوى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، أخلت الشرطة الفرنسية، الخميس، محطة بارديو للقطارات في ليون شرقي العاصمة باريس، بعد إنذار بوجود قنبلة، وقالت الشرطة الفرنسية إنها تنفذ عملية في محطة بارديو للسكك الحديدية، مضيفة أن شخصا اعتقل وأن المحطة أخليت من الناس، ولافتة إلى أن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة، وأنها فرضت طوقا أمنيا على المكان وبدأت عمليات تفتيش.