ضاحي خلفان: إذا فاز بايدن سيكون أوباما الرئيس الحقيقي لأمريكا

نشر ضاحي خلفان قائد شرطة دبي تغريدة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر

وغرد ضاحي خلفان قائلا : واذ فاز بايدن..فإن الرئيس الحقيقي لأمريكا سيكون اوباما...من خلف الكواليس.

واذ فاز بايدن..فإن الرئيس الحقيقي لأمريكا سيكون اوباما...من خلف الكواليس.

يشهد اليوم الثلاثاء والأيام المقبلة، نشاطات مكثفة من الدعاية الانتخابية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وذلك قبل أسبوع واحد على انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

وخلال الجولة، سيعقد ترامب، الذي يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، لقاءات جماهيرية في ثلاث ولايات مهمة لآماله في الفوز بولاية ثانية هي ميشيجان وويسكونسن ونبراسكا، في حين يزور بايدن ولاية جورجيا ويتوجه أوباما إلى فلوريدا ذات الأهمية البالغة.

ويمثل سفر بايدن إلى جورجيا، وهي من المعاقل القديمة للجمهوريين، علامة على التفاؤل في أوساط حملته الانتخابية في بداية الأسبوع الأخير، وربما ضربة قاضية لترامب إذا حصد بايدن على التأييد اللازم.

وتبين استطلاعات الرأي أن المنافسة شديدة في تلك الولاية التي لم تؤيد مرشحا ديمقراطيا في انتخابات الرئاسة منذ 1992، وسيعد فوز بايدن فيها ضربة شديدة لفرص ترامب في الفوز في الانتخابات.

وقال بايدن للصحفيين يوم الاثنين إنه يعتقد أن لديه فرصة للفوز في جورجيا وإن لم تكن سهلة.

وإذا تعادل ترامب وبايدن في أصوات المجمع الانتخابي من المحتمل أن ترجح دائرة أوماها بصوتها الفردي في المجمع كفة الفوز.