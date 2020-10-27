الاتحاد الألماني للسياحة: 28 مليار يورو خسائر القطاع فى 2020

يتوقع الاتحاد الألماني للسياحة (DRV) انخفاضًا في المبيعات بأكثر من 28 مليار يورو لمنظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر منذ بداية الإغلاق في مارس إلى نهاية العام الحالي، مما يعني نسبة انخفاض في المبيعات بنحو -80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019.

أعلن ذلك نوربرت فيبج Norbert Fiebig رئيس الاتحاد اليوم، وقال أن صناعة السفر تشهد بالفعل إغلاقًا ثانيًا بسبب قيود السفر ولوائح الحجر الصحي، ولهذا السبب يدعم الاتحاد المظاهرة المخطط لها غدًا الأربعاء في برلين.

وأشار نحن نتحمل مسؤوليتنا الاجتماعية فيما يتعلق بالحماية الصحية وتقليل المخاطر على محمل الجد ونطبق تدابير النظافة والسلامة الشاملة لقضاء الإجازات ورحلات العمل، وهذا هو السبب في أن الرحلات الجماعية آمنة نسبيا ولا تستحق الذكر في أي وقت فيما يتعلق بتزايد الإصابات بالفيروس في ألمانيا.

وأضاف أنه إذا أجبرت الحكومة الفيدرالية الصناعة على الإغلاق من خلال دورة متعرجة في قواعد الاختبار والحجر الصحي أو من خلال الفوضى المتعلقة بحظر الإقامة، فيجب عليها أيضا تزويد الصناعة بالدعم الاقتصادي المناسب، فصناعة السفر والسياحة تمثل ما يقرب من ثلاثة ملايين وظيفة في ألمانيا.

ويشيد Fiebig أيضًا بالمساعدة الإضافية التي أطلقتها الحكومة الفيدرالية، خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن الأزمة لن تنتهي بالنسبة لوكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية في العام المقبل، ولذا يجب على الحكومة استمرار مساعدة الشركات وتصميمها وتكييفها بشكل معقول لتلبية الاحتياجات الخاصة لصناعة السفر حتى منتصف عام 2021. ومن الضروري تقديم المساعدات للعاملين من أجل تأمين معيشتهم.