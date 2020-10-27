مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وسفير طاجيكستان بالقاهرة يبحثان تعزيز التعاون

بحث مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية السفير طارق الوسيمي مع سفير طاجيكستان بالقاهرة ضراب الدين قاسمي، سبل تعزيز التعاون الثنائي وإمكانيات توسيع هذا التعاون ليشمل كافة المجالات.
وقال سفير طاجيكستان بالقاهرة ضراب الدين قاسمي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- إن الجانب المصري أكد حرصه على دعم آفاق التعاون وتوسيع العلاقات ذات الأهمية المشتركة.
من جهة أخرى، أعرب قاسمي عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أرسل برقية تهنئة للرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن بمناسبة إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية في 11 أكتوبر الجاري، وأعرب عن ثقته بأن إعادة انتخاب رحمن هو اعتراف حقيقي بقيادته القديرة وشهادة على الثقة التي منحها الشعب الطاجيكي للإنجازات التي تحققت.
وأوضح قاسمي أن الرئيس السيسي أكد تطلعه إلى العمل مع رحمن لتعزيز روابط الصداقة والتعاون في السنوات المقبلة من أجل مصلحة البلدين.
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