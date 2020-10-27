نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020 م في المقال التالي

عمر شويل - جدة فى الفترة الحالية تتداول الأخبار أن سوف يتم تقديم موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر نوفمبر الشهر القادم 2020 م، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ولكن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن نفي هذه الأخبار الخاطئة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاََ موقع تويتر، وتم التأكيد من قبل الوزارة إن سوف يتم الإعلان رسميا عن موعد المعاشات التقاعدية الخاصة بالمواطنين في بداية الشهر الجديد مثل الشهور الماضية ولا يوجد أي تغيير كما يقال.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر نوفمبر الشهر القادم 2020 م، حيث يتم صرف على مجموعة من الدفعات، وحيث أن يتم صرف الدفعة الأولى من خلال ماكينات الصراف الآلية، أما الدفعة الثانية سوف يتم صرفها من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ولذلك تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر 2020 م علي مستوي الجمهورية والبالغ عددهم حوالي 9 مليون مواطن من أصحاب المعاشات التقاعدية الخاصة بالمواطنين، وتم الإعلان على أن المعاشات سوف يتم صرفها من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

بالإضافة إلى ذلك سوف يتم الصرف أيضا عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولذلك يمكن من البنوك أيضا كما هو المعتاد، ومكاتب التأمينات الإجتماعية في جميع المحافظات، وسوف يتم اتباع النظام الذي تصرف به اموال اصحاب المعاشات وهي مقسمة إلى شريحتي، شرائح الأولى سوف يبدأ الصرف يوم 1 نوفمبر الشهر القادم حتى يوم 3 نوفمبر 2020 م، والثانية كما هو متبع في صرف المعاشات التقاعدية في كل شهر ميلادي 2020 م.

وبعد انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله، تم تقسيم أيام المعاشات التقاعدية الخاصة بالمواطنين على ثلاث مراحل، وتم تحديد الأيام منعاََ للتكدس، والزحام خوفاً من انتشار فيروس كورونا، وهذا أمر ضروري حفاظاً على سلامتهم من العدوى.

الأيام المحددة لصرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر 2020 م :