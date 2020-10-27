لجنة لائحة مجلس الشيوخ تنتهى من أول 100 مادة

انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، من أول 100 مادة، فى اجتماعها الثانى، والذى تضمن مناقشات موسعة حول المواد من 35 حتى 100، بعد أن تم حسم أول 35 مادة بالاجتماع الأول، يوم الأحد الماضى، على أن يكون الاجتماع الثالث يوم الأحد المقبل.





وانتهت اللجنة إلى إقرار وجود 14 لجنة نوعية لمجلس الشيوخ، مع دراسة إمكانية إضافة لجان نوعية فى وقت لاحق، فى ضوء ما تقدم به بعض الأعضاء بطلبات لعمل لجان نوعية أخرى بعيدة عن الـ14. ومن ضمن المقترحات ما تقدم به النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية للجان مجلس الشيوخ، تكون معنية بشؤون التحول الرقمى، وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمى، وتقديم خلاصة التجارب والرؤى والأفكار للحكومة، والتعاون معها، من أجل التغلب على جميع إشكالياته وعقبات تنفيذها، وأيضا دعم ترسيخ ثقافة وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة، لتنفيذ التحول الرقمى فى كافة القطاعات فى مصر.

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