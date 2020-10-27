لجنة متابعة العلاقات المصرية الإفريقية تستعرض جهودها فى إقامة المشروعات

عَقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدورى برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية وبحضور ممثلى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.





واستعرض الاجتماع محاور التحرك المصرى فى عدد من الدول الإفريقية، بجانب متابعة موقف المشروعات المصرية القائمة وتلك المقترح إقامتها فى هذه الدول، خصوصًا مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادى والرحلات الجوية ودورة العمل فى القطاع الخاص.

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