مساعد وزير الخارجية يبحث مع سفير طاجيكستان تعزيز التعاون المشترك

التقى السفير طارق الوسيمى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مع ضراب الدين قاسمى، سفير طاجيكستان بالقاهرة، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائى وإمكانيات توسيع هذا التعاون ليشمل جميع المجالات.





وقال سفير طاجيكستان بالقاهرة، إن الجانب المصرى أكد حرصه على دعم آفاق التعاون وتوسيع العلاقات ذات الأهمية المشتركة. وأعرب قاسمى، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أرسل برقية تهنئة للرئيس الطاجيكى إمام على رحمن، بمناسبة إعادة انتخابه فى الانتخابات الرئاسية فى 11 أكتوبر الجارى، أعرب عن ثقته بأن إعادة انتخاب رحمن هو اعتراف حقيقى بقيادته القديرة وشهادة على الثقة التى منحها الشعب الطاجيكى للإنجازات التى تحققت. وأوضح أن الرئيس السيسى، أكد تطلعه إلى العمل مع رحمن، لتعزيز روابط الصداقة والتعاون فى السنوات المقبلة من أجل مصلحة البلدين.

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