وأكدت الوزارة على بدء هذه الاختبارات من يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020م، بمسجد النور بالعباسية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، علمًا بأنه لن يسمح للممتحن بدخول لجان الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومى، وذلك وفق الجدول التالى: أولا : وظيفة شيخ مسجد: ثانيا : وظيفة إمام مسجد:

ثالثا : وظيفة مقيم شعائر: كما أعلنت الوزارة أسماء من تحدد لهم الاختبار يوم الإثنين الموافق 9 نوفمبر المقبل 2020:

أولا : وظيفة مدير إدارى: ثانيا : وظيفة أمين مكتبة : ثالثا : وظيفة مؤذن مسجد : رابعا : وظيفة كاتب نذور : خامسا : وظيفة عامل مسجد:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تعلن أسماء المؤهلين فى مسابقة المساجد الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.