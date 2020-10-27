للتعامل مع كورونا.. الكنيسة الأرثوذكسية تصدر 5 قرارات والتنفيذ بداية نوفمبر

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وقررت الكنيسة، بحسب بيان لها، اليوم الثلاثاء، استمرار تنظيم القداسات بجميع كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25% من سعة الكنيسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويمكن تقليل النسبة وفقا للوضع الصحى بكل إيبارشية وينطبق ذلك أيضًا على صوات الأكاليل والجنازات والمعاهد والمراكز التعليمية الكنسية.
كما قررت السماح باستمرار خدمة مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة لقداسة البابا بالقاهرة والإسكندرية بنسبة 25%، ويترك للآباء المطارنة والأساقفة سواء بالاستمرار الجزئى أو الإيقاف التام لحين تحسن الأوضاع.
وأيضَا إيقاف جميع الرحلات والخلوات والأيام الروحية، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تحسن الأوضاع.
ومن المقرر تطبيق هذه القرارات بداية من 1 نوفمبر 2020.
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