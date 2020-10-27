الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية: نركز على رفع قدرات الإنسان

شارك السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، اليوم الثلاثاء، فى الندوة الإفتراضية الأولى رفيعة المستوى المنظمة من قبل البنك الإسلامى للتنمية على هامش الفعالية عالية المستوى للدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "مبادرة التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثى فى الدول العربية: التجارب والدروس المستفادة".





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عرضته عبر موقع "فيسبوك"، أشار الأمين العام إلى أن الوكالة تتحرك بناء على محددات تنموية تركز على حاجة الدول الشريكة للتعاون، وذلك لتحقيق مكاسب للجميع، وكذلك بهدف تمكين الشعوب المستهدفة، فضلا عن كون تجربتها ركزت بشكل كبير على رفع قدرات الإنسان. كما استعرض البيان الدروس المستفادة من أنشطة التعاون الثلاثى القائمة مع عدد من الدول وهيئات التنمية الدولية والبنك الإسلامى للتنمية فى عدد من الدول الإفريقية وتجربة التعاون مع صندوق المعونة الفنية لإفريقيا التابع لجامعة الدول العربية.

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