المصريون بالخارج يبدأون التصويت بالمرحلة الثانية لانتخاب البرلمان الاثنين القادم 

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض من كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية الخاصة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب وذلك تمهيدا لانطلاق عمليات الاقتراع أيام 4 و5 و6 نوفمبر بالخارج، و7 و8 نوفمبر بالداخل.

وقامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على إتاحة كافة المعلومات للمصريين خارج وطنهم عن كيفية التصويت، حيث من المقرر أن يبدأ تصويت الخارج يومى 2 و3 نوفمبر الموافقين الاثنين والثلاثاء المقبلين من خلال طباعة بطاقات الاقتراع من على موقع الهيئة الوطنية لمن سجل بياناته خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضى وحتى 10 أكتوبر.

وبعد طباعة بطاقات الاقتراع واقرار التصويت وإرسالها الى البعثات الدبلوماسية المصرية عبر البريد المستعجل تستمر البعثات فى تلقى الاوراق حتى يوم 6 نوفمبر.

كما نسقت الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارتى التنمية المحلية والتربية والتعليم وذلك للتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لمقار اللجان الفرعية التى سيجرى فيها التصويت.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم القضاة المشرفين على اللجان فى انتخابات الداخل بالمرحلة الثانية للانتخابات اوراق الاقتراع ومحاضر الفرز وكشوف الناخبين قبل عملية التصويت بالداخل بيومين حتى يتمكنوا من التوجه بها إلى لجانهم.