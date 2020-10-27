أعرف كيفية حساب قيمة التمويل والقسط الشهري للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي

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محمد سياف - ابو ظبي - مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات التي تهم عدد كبير من المواطنين، خاصة وبعد توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة سكن لكل المصريين والذي يهدف إلى توفير السكن الملائم والمناسب للمواطن المصري بمختلف أنواع الدخل بأسعار مناسبة وعلى أقساط شهرية بالإضافة إلى الحصول على تمويل في قيمة الوحدة السكنية، ولهذا فإننا سوف نقوم فى السطور التالية ببيان كيفية حساب قيمة تمويل الإسكان الاجتماعي وأيضاً كيفية حساب القسط الشهري لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي وفقاً لمستويات الدخل.
كيفية حساب قيمة التمويل والقسط الشهري لوحدات الإسكان الاجتماعي:-
يختلف حساب قيمة دفعة الدعم والقسط الشهري للوحدة السكنية وفقاً للدخل الشهري للمواطنين وعمر المواطن كذلك يختلف من إعلان لأخر من إعلانات الإسكان الاجتماعي وذلك على النحو الآتي:-
- نسبة القسط الشهري للوحدة السكنية يشترط ألا تزيد عن نسبة 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن.
- ألا تزيد فترة تمويل الوحدة السكنية عن 20 عاماً أو قبل ذلك فى حالة الوصول لسن المعاش.
- فائدة سنوية متناقصة بنسبة 7% سنوياً وتظل ثابته لا تتغير طوال فترة التمويل.
- في حالة إذا كان صافي الدخل الشهري للمواطن 2200 جنيه، وفى حالة تطبيق الشروط السابقة على وحدة سكنية سعرها 184 ألف جنيه، فإن قيمة التمويل لتلك الوحدة على 20 عام تصل إلى 113 ألف و500 جنيه ويكون القسط الشهري 880 جنيه والمقدم يصل إلى 43 ألف و800 جنيه والدعم المقدم لصاحب الوحدة السكنية تبلغ قيمته نحو 15 ألف و 600 جنيه.
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