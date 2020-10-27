أعرف كيفية حساب قيمة التمويل والقسط الشهري للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي

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محمد سياف - ابو ظبي - مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات التي تهم عدد كبير من المواطنين، خاصة وبعد توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة سكن لكل المصريين والذي يهدف إلى توفير السكن الملائم والمناسب للمواطن المصري بمختلف أنواع الدخل بأسعار مناسبة وعلى أقساط شهرية بالإضافة إلى الحصول على تمويل في قيمة الوحدة السكنية، ولهذا فإننا سوف نقوم فى السطور التالية ببيان كيفية حساب قيمة تمويل الإسكان الاجتماعي وأيضاً كيفية حساب القسط الشهري لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي وفقاً لمستويات الدخل.

كيفية حساب قيمة التمويل والقسط الشهري لوحدات الإسكان الاجتماعي:-

يختلف حساب قيمة دفعة الدعم والقسط الشهري للوحدة السكنية وفقاً للدخل الشهري للمواطنين وعمر المواطن كذلك يختلف من إعلان لأخر من إعلانات الإسكان الاجتماعي وذلك على النحو الآتي:-