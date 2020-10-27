توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





وبحسب بيان للهيئة، عرضته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، يسود ليلاً طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:- وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.