عاجل.. شكرى يشارك فى الاجتماع المتعلق بسد النهضة فور وصوله موسكو

‏وصل سامح شكرى، وزير الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول العلاقات الثنائية بين البلديّن والتنسيق حول أهم القضايا الإقليمية التى تهم الدولتيّن، لا سيما جهود السلام فى الشرق الأوسط والأوضاع فى ليبيا وفى سوريا، فضلاً عن الموقف ‏على الساحة اليمنية، وكذلك فى لبنان الشقيق، والتى تدعو مصر للتنسيق مع الأطراف المؤثرة على الساحة الإقليمية سعيا لتحقيق الاستقرار فى المنطقة والخروج من حالة التأزم الممتدة منذ فترة.





‏وأكد بيان رسمى لوزارة الخارجية، أن سامح شكرى سيجرى عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الروس، وذلك عقب إعلان دخول وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، العزل الطوعى بعد مخالطته لمصابين بفيروس كورونا. ومن اللقاءات التى سيجريها شكرى، لقاء دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة، فضلاً عن لقاء مع ‏نيكولاى باتروشيف، سكرتير عام مجلس الأمن القومى الروسى ومستشار الرئيس فلاديمير بوتين للأمن القومى. كما سيلتقى بـ ليونيد سلوتسكى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسى الدوما، وسيستقبل عددا من مسؤولى وزارة الخارجية الروسية، على رأسهم السفير ميخائيل‏ بوجدانوف، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسى لمنطقة الشرق الأوسط. وشارك ‏شكرى، فور وصوله إلى موسكو فى الاجتماع الافتراضى المتعلق بسد النهضة برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ومشاركة وزراء الخارجية والرى فى كل من السودان وإثيوبيا.

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