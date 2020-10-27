وزير العدل يدرس مع الأوقاف رد أراضيها من الإصلاح الزراعى

اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بمقر ديوان عام وزارة العدل، بحضور مسؤولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومصلحة الشهر العقارى، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف، للتنسيق فى شأن تنفيذ الدراسة التى أعدتها وزارة العدل لفض التشابك ما بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى، بخصوص نقل تكليفات الأراضى المستردة من الهيئة إلى وزارة الأوقاف.





واستعرض الوزيران محاور تنفيذ تلك الدراسة، وبيان موقف الأراضى التى تم الاتفاق على تسليمها من هيئة الإصلاح الزراعى إلى وزارة الأوقاف، وفقاً لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1973، بشأن رد الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف. وطلب وزير العدل خلال الاجتماع من مسئولى الأوقاف والهيئة، إعداد بيان مفصل بشأن الأراضى والأعيان محل التعامل سواء الخاضعة لنظام الشهر الشخصى، أو تلك الخاضعة لنظام السجل العينى، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال نقل تكليفات تلك الأراضى إلى وزارة الأوقاف فى الأسبوع المقبل.

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