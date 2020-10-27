فيديو.. نجدة الطفل عن وفاة رضيع جوعا: طالبنا بمحاكمة والديه بتهمة القتل

قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن واقعة وفاة رضيع تركه والديه 9 أيام بالمنزل دون طعام بسبب خلافات أسرية، تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعى.





وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن الخط فور علمه بالواقعة تواصل مع النيابة، لافتًا إلى أن التقارير الأولية تؤكد وفاة الطفل بسبب الجوع. وأوضح مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، أن الواقعة ليست ظاهرة ولكنها جزء من مسلسل العنف ضد الأطفال، مضيفًا: "تواصلنا مع النيابة العامة وطالبنا بمحاكمتهما باعتبارهما متهمين بالقتل".

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