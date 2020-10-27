وقالت النائبة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة تناولت فى مناقشتها مسألة اللجان النوعية وتشكيلها واختصاصاتها وأسلوب العمل بها، موضحة أن عدد اللجان 14 لجنة نوعية.
وأشارت إلى أن اللجنة قررت تعديل توسيع اختصاصات عدد من اللجان وحذف بعض الاختصاصات، فيما قررت أيضًا فى فقرة أخيرة بالنسبة لهذا الموضوع أنه يجوز إضافة لجان أخرى إذا اقتضى الأمر.
وتابعت: "تأتى هذه القرارات لتواكب الدور الكبير الذى ينتظر المجلس خلال الفصل التشريعى الأول، انطلاقا من حرص أعضاء لجنة إعداد اللائحة، والذين يمثلون طائفة كبيرة من مختلف الأحزاب والقوى الممثلة فى المجلس كذلك من التخصصات والخبرات المتنوعة، على أن يضطلع المجلس بالمهام التى كلفه بها الدستور والقانون بما يخدم مصالح الوطن فى جميع المجالات".
وتوجهت وكيلة الشيوخ، بالتحية للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، لإدارته الديمقراطية للمناقشات ومرونته ورحابة صدره فى الاستماع لجميع الآراء، وكذلك للمستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل المجلس، وجميع أعضاء اللجنة والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، مضيفة: "بمثل هذه القامات الكبيرة سنصل إلى لائحة داخلية لمجلس الشيوخ تليق به كأحد أعرق المجالس النيابية فى العالم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيلة مجلس الشيوخ : لجنة إعداد اللائحة قررت توسيع اختصاصات عدد من اللجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.