عاجل.. مصر تدين الهجوم الإرهابى على مدرسة دينية فى باكستان

وأعربت مصر فى بيان رسمى لوزارة الخارجية، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدةً على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان فى مواجهة الإرهاب الغاشم.
كما جدّدت مصر رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، وتضامنها مع باكستان الصديقة فى هذا المُصاب الأليم.
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